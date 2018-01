Les dessous sales de la mode

L’industrie de la mode représente 6 % de la consommation mondiale, soit 1 400 milliards d’euros. Ce mastodonte économique est profilé et dominé par des entreprises aux poches pleines et aux pratiques fiscales souvent douteuses, à l’instar du groupe Kering (notre article ici). Les « griffes » prestigieuses et les marques mondialisées ont établi un système producteur de rêve qui leur permet de maltraiter ou sous-traiter la plupart de celles et ceux qui imaginent, dessinent, produisent et promeuvent leurs habits.