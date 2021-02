Il était une fois «L’Âge d’or»…

L’Âge d’or est « une légende que l’on se raconte et qui donne de l’espoir aux gens ». Il s’agirait aussi d’un livre, un livre porteur de nostalgie et d’espoir… « Un livre perdu au pouvoir si grand qu’il pourrait changer la face du monde », nous avertit le dossier de presse des éditions Dupuis. Un livre « assez puissant pour déchaîner la tempête et la révolution, la force d'une utopie qui donne envie de croire en l’avenir »… Mais ce livre n’est pas un mythe, « c’est un objet, un livre qui existe vraiment, et cet objet en lui-même a des pouvoirs particuliers », un véritable trésor.