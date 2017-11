Yuri Slezkine, l’épopée de la grande solitude soviétique

« Lorsque, six ans après et une autre révolution plus tard, Tania Miagkova avait appris que son mari avait été arrêté, elle avait abandonné la lecture du Capital pour se replonger dans Anna Karenine. Puis, quand on l’avait informée qu’elle ne pourrait pas le rejoindre aux Solovki où il avait été déporté, elle s’était mise à lire de la poésie : Maïakovski, Blok et Pouchkine, qui “les domine tous largement”. »