Nommer l’époque

Comment nommera-t-on l’époque inaugurée par l’épidémie de coronavirus, dont l’historien Jérôme Baschet juge qu’elle signe la véritable entrée dans le XXIe siècle ? La réponse à cette interrogation dépend non seulement du fait de savoir si cet événement ouvre effectivement une période particulière de l’histoire, mais aussi des termes qui circulent déjà pour la désigner. Et surtout de la façon dont les sociétés et les historiens du futur la regarderont et/ou la baptiseront.