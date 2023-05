Un an après les mégafeux dans les Landes, on prend les mêmes arbres et on recommence

Dilemmes de militants : jusqu’où aller dans l’affrontement ? Récit d’une mobilisation autour d’une autoroute

Le 22 avril, des milliers de manifestants se sont rassemblés contre le projet d’autoroute entre Toulouse et Castres. Tous gardaient en mémoire la violente répression policière à Sainte-Soline, un mois plus tôt. Nous avons assisté à la préparation de cette mobilisation, et en particulier aux échanges entre militants et avec la préfecture. Reportage sonore.