Plébiscite des parlementaires en faveur de la relance du nucléaire

C’estC’est un paradoxe révélateur : la loi courte et technique de relance du nucléaire que les parlementaires ont adoptée mardi 16 mai a suscité des affrontements passionnés et très politiques. Réuni·es pour voter le texte de compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat, issu des travaux de la commission mixte paritaire, les député·es ont hurlé au micro, crié depuis leurs bancs, dénoncé les mensonges du camp d’en face.



Pourtant, derrière les invectives, les objectifs affichés par le gouvernement sont partagés : répondre à l’urgence climatique, protéger la souveraineté nationale, garantir des prix de l’électricité peu chers pour les ménages. Le choix du nucléaire reste un sujet brûlant en France, pays qui dépend le plus de l’atome pour produire son électricité.