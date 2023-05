Climat : le gouvernement feint de préparer la France à la surchauffe

AvecAvec ses trois vagues de chaleur, ses mégafeux et un épisode de sécheresse exceptionnel, 2022 a été l’année la plus chaude enregistrée en France depuis 1900. Alors que le pays est déjà à + 1,7 °C de réchauffement par rapport à la période préindustrielle, comment s’adapter à une planète où les dérèglements climatiques s’intensifient et sont de plus en plus manifestes ?