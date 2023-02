Conditions de travail : une fonderie de l’Ariège dans le viseur de la justice

QuandQuand le dialogue social ne fonctionne plus, c’est le procureur de Foix (Ariège) qui prend le relais. Ce dernier a été saisi le 25 octobre d’une plainte visant Thierry Cavinato et Yun Xu, respectivement directeur général et président de l’entreprise Sabart Aero Tech, basée à Tarascon-sur-Ariège, et propriété depuis 2017 du groupe chinois Jinjiang, connu pour avoir racheté les fonderies de Longwy et de Decazeville, cette dernière ayant été fermée fin 2021.