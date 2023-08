JO 2024 : les sportifs de haut niveau, des travailleurs pas comme les autres

UneUne cérémonie grandiose sur des quais de Seine épurés de ses bouquinistes, des feux d’artifice, des paillettes et la présence du gratin sportif mondial. Dans un an, les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 2024 se lanceront à Paris et la délégation française sera sous le feu des projecteurs. D’ailleurs, elle s’est récemment trouvé deux chefs de mission : Jackson Richardson, légende du handball français, et Michaël Jeremiasz, ancien numéro un mondial de tennis fauteuil. Emmanuel Macron a même fixé un objectif à l’équipe française : être dans le top 5.