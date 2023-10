Le revenu de base, ou l’envers des services publics

DepuisDepuis au moins deux décennies, le revenu de base universel (RBU), autrement dit une allocation universelle et inconditionnelle versée aux citoyennes et citoyens, est présenté comme une solution aux problèmes sociaux et économiques du capitalisme contemporain. Cette proposition, qui peut paraître attirante, a néanmoins un revers : elle concentre la redistribution sur le versant monétaire et affaiblit ainsi la redistribution par les services publics.