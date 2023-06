Travail

Chez Vuitton : « Ils disent que c’est de l’artisanat, moi j’appelle ça de la production à la chaîne »

La maison phare du groupe LVMH vante son savoir-faire et la protection de l’artisanat. Mais de nombreuses maroquinières se plaignent de devoir fabriquer les fameux sacs, malles et portefeuilles monogrammés de plus en plus vite, au détriment de la qualité à laquelle elles aspirent.