Une rentrée sociale sans panache

AprèsAprès avoir piétiné l’ensemble des syndicats de travailleurs et travailleuses en faisant passer de force la réforme des retraites, Emmanuel Macron leur accorde désormais une « conférence sociale » aux contours fort flous et aux objectifs peu ambitieux. Elle fera guise de rentrée sociale pour le président, alors que l’intersyndicale a d’ores et déjà annoncé une manifestation le 13 octobre prochain, « contre l’austérité et pour l’augmentation des salaires ».