Henryk Grossman, replacer la lutte de classes au cœur de la crise capitaliste

LeLe 24 octobre 1929, le « jeudi noir » de la Bourse de New York plonge le monde dans la plus grave crise économique de son histoire. Une crise dont il ne sortira réellement que par la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Quelques mois plus tôt, alors que beaucoup croient encore que l’heure est à la prospérité illimitée et aux plaisirs de la consommation, un ouvrage est publié à Leipzig, en Allemagne, par un professeur d’économie peu connu, marxiste d’origine polonaise et juive, Henryk Grossman.