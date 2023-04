Onzième mobilisation contre la réforme des retraites : la rue persévère, le pouvoir s’enferme

ÀÀ ce stade, ce n’est même plus un gouffre qui sépare l’exécutif et les opposant·es à la réforme des retraites. La rupture est abyssale. Le premier, pressé de passer à autre chose, feint de ne rien voir tout en multipliant les provocations. Les deuxièmes défilent, bloquent et débrayent pour la onzième fois en trois mois, sidérés face à tant de déni et de surdité.