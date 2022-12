Grève victorieuse des auxiliaires de vie à Caen : « L’esclavage moderne, c’est fini »

CaenCaen (Calvados).– « Ce mouvement nous a unies, renforcées. On ne se connaissait pas avant. Maintenant, on est soudées. Il n’y a pas de mots pour exprimer ce que l’on ressent. » Angelika Osmane, 48 ans, auxiliaire de vie chez Domidom, filiale depuis 2014 du célèbre groupe Orpea, se dit fière de ce qu’elle et « les filles » ont accompli. Et il y a de quoi.