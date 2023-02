Audiovisuel public : une « fusion qui ne dit pas son nom »

LaLa fuite d’une note d’intention, signée par Sibyle Veil, présidente fraîchement reconduite à la tête de Radio France, et par son homologue de France Télévisions, Delphine Ernotte, a déclenché un nouveau séisme dans l’audiovisuel public. Le document de quatre pages, daté du 1er février, visait à présenter au ministère de la culture un vaste projet qui pourrait être intégré aux contrats d’objectifs et de moyens (COM) 2024-2028, en cours d’élaboration. Ces accords pluriannuels permettent à l’État et aux sociétés qu’il finance d’entériner leurs engagements réciproques.