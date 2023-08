Symbole d’un urbanisme dédié aux affaires, la tour Montparnasse voit le jour en 1973

LeLe 4 avril 1973 étaient officiellement inaugurées les deux tours du World Trade Center, les plus hautes de New York. Cette mode architecturale des gratte-ciel toujours plus élevés, symbole de la prospérité économique et du développement du capitalisme financiarisé, inspire à l’époque les élites de nombreux pays. La France y comprise. « C’est un fait que l’architecture moderne de la grande ville se ramène à la tour », déclarait, enthousiaste, Georges Pompidou en 1965, lorsqu’il était premier ministre.