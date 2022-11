Les géants du numérique redescendent sur terre

FinalementFinalement, ils sont comme les autres ! Comme tous les grands groupes industriels automobiles, sidérurgiques ou pharmaceutiques dont ils se sont moqués pendant des années. Forts de leurs succès et de leurs milliards, les géants du numérique et les start-up de la Silicon Valley assuraient qu’ils allaient réinventer le monde du travail, avec de nouvelles méthodes, de nouvelles relations sociales, très loin du capitalisme traditionnel. Tout est en train de se fracasser. Dès les premières difficultés, les géants du numérique et les autres ont retrouvé les réflexes et les usages de leurs prédécesseurs : ils licencient en masse.