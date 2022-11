LeLe 27 octobre dernier, dans l’émission télévisuelle dont il était le héros, le président de la République, Emmanuel Macron, rejetait doctement l’idée d’une indexation générale des salaires. Et, comme à son habitude, il usait de « pédagogie » pour expliquer sa position : « Si on met toute la chaîne des salaires sur une indexation automatique, on entretient la hausse des prix et on a une boucle prix-salaires qui n’arrête plus. » La messe était dite et, en apparence, la science avait parlé par la bouche du président.