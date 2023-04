Bernard Arnault, un appétit insatiable de pouvoir et d’argent

PourPour Bill Gates, le créateur de Microsoft, arriver au sommet des plus grandes fortunes mondiales provoqua une sorte de déclic. À partir de 2000, il jugea que l’accumulation sans fin de la richesse n’avait plus beaucoup de sens. Il abandonna peu à peu toute fonction opérationnelle et décida qu’une partie massive de sa fortune serait dévolue à sa fondation, qui lutte contre la pauvreté, les maladies et les inégalités dans le monde.