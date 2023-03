C’étaitC’était l’époque où les élites économiques et médiatiques n’avaient d’yeux que pour lui. Entre 2014 et 2016, lorsqu’il était ministre de l’économie, Emmanuel Macron voyait les compliments pleuvoir à son endroit. Nombre de personnes, dans le petit monde des affaires parisien, le considéraient alors comme l’incarnation française de la modernité, en opposition au « vieux monde » ronronnant. Le premier politique « et de droite et de gauche » capable de concilier les intérêts économiques du monde des affaires tout en emportant l’adhésion du corps social. Le seul à même de comprendre la « start-up nation », très à la mode à l’époque, et la nécessité d’« ubériser » la société afin d’annihiler les situations de rente.