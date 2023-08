L’inflation remonte, la crise du niveau de vie continue

PourPour beaucoup de Françaises et Français, la rentrée sera encore dominée par l’angoisse des prix. En août, l’indice des prix à la consommation affiche, selon la première estimation de l’Insee publiée jeudi 31 août, une accélération de l’inflation à 4,8 % sur un an, après 4,3 % en juillet. Sur un mois, les prix augmentent de 1 %, ce qui représente un véritable coup de bambou pour les ménages, dans la mesure où cette hausse mensuelle était de 0,1 % en juillet et 0,2 % en juin. Une telle hausse mensuelle ne s’était plus vue depuis février.