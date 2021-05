Banque de France: un plan social pour privatiser la gestion de la monnaie usagée

C’est le plan social le plus inexplicable, le plus stupide du moment. En pleine crise sanitaire et sociale, la Banque de France a décidé de poursuivre sa réorganisation, de fermer son activité de gestion des billets usagés. Treize caisses régionales, notamment dans des villes déjà touchées comme Rodez, Gap, Besançon, Mulhouse, sont appelées à fermer, et 131 emplois doivent être supprimés.