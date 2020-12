Un rapport officiel confirme le sac de nœuds de l’ubérisation

L’exécutif n’en a pas fini de se débattre avec le dossier de l’ubérisation. Et ce n’est pas le rapport tant attendu sur la question qui va le sortir de ce guêpier. Il y a près d’un an, Édouard Philippe, alors premier ministre, avait mis sur pied une commission chargée de réfléchir au statut et à la représentation des travailleurs des plateformes numériques.