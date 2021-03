Mobilisation citoyenne contre le démantèlement d’EDF

«Quand tout sera privatisé, nous serons privés de tout ! » Ces mots sont d’abord apparus à l’automne 2019 lors des manifestations contre la réforme des retraites et en défense de l’hôpital public. À les lire sur d’innombrables banderoles et dans des cortèges multiples, on ne pouvait que se réjouir à l’idée qu’ils étaient l’indice d’une prise de conscience collective. Tout à la fois un cri de colère contre les ravages des privatisations et un attachement de plus en plus partagé à la sauvegarde des biens communs.