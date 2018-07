Scène de genre du capitalisme parisien chez l'assureur CNP

Il y a des informations microscopiques qui n’ont pas d’intérêt pour elles-mêmes mais qui font office de miroir. Le prochain départ de Frédéric Lavenir de ses fonctions de directeur général de la CNP est du nombre : il n’intéressera que le petit microcosme de l’assurance ou de la vie économique publique. Mais l’histoire a tout de même un intérêt plus large car c’est aussi une scène de genre du capitalisme parisien : on peut y discerner comment ce petit monde fonctionne, les coups bas qui y sont souvent la règle, et les hypocrisies de communication qu’il s’autorise.