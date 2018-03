Free se débarrasse d’une filiale trop revendicative

Free s’ôte une belle épine du pied. Le groupe Iliad, fondé par Xavier Niel, maison mère du célèbre opérateur internet et téléphone Free, va se séparer dans les tout prochains mois d’un des foyers de contestation internes les plus remuants, son centre d’appels basé à Colombes (Hauts-de-Seine), baptisé Mobipel. Les syndicats de ce centre de gestion de relations des abonnés au téléphone mobile ont appris le 6 mars que le groupe allait les céder au groupe Comdata, présent en France via sa filiale b2s, implantée à Gennevilliers, à 4 kilomètres de leur site actuel.

« Le projet n'entraînerait pas de changement d'employeur pour les salariés de Mobipel, mais un simple changement d'actionnaire », indique le document. La cession y est d’abord justifiée par la volonté de rapprochement avec Comdata, qui pourrait assurer à l'avenir une partie de la relation client d'Iliad en Italie. « Comdata a été choisi par Iliad pour l’accompagner dans son lancement en Italie. Nous avons avancé l’idée – qui a visiblement plu – que la reprise d’un centre Iliad en France nous permettrait de nous acculturer plus vite », a confirmé au site spécialisé En contact le dirigeant français de Comdata, Maxime Didier.

Le siège du groupe Iliad-Free, en 2014. © Reuters - Charles Platiau

Mais le climat particulier qui règne chez Mobipel n’est évidemment pas étranger à cette opération. « Le constat doit être tiré qu'Iliad n'est pas parvenu à embarquer Mobipel dans la même dynamique que ses autres centres de contact en France », reconnaît la direction dans son document de présentation du projet. L’entreprise n’a pas souhaité en dire plus à Mediapart. Iliad conserve ses quatre autres centres d’appels hexagonaux, ce qui est une de ses singularités face aux autres opérateurs, qui ont bien plus largement recours à la sous-traitance.

La cession pourrait intervenir en juin et le déménagement du centre vers Gennevilliers, en septembre. Dans un communiqué intersyndical, la CFDT, SUD et la CGT dénoncent le fait que Free tente de « se débarrasser d'une société [dont] le contexte social et économique est mis en péril par la gestion catastrophique de la direction ». Une manifestation est organisée ce vendredi 16 mars en début d’après-midi à Colombes, avec le soutien des fédérations syndicales et de La France insoumise. La députée Clémentine Autain devrait être présente.

Mobipel n’est pas n’importe quelle filiale du groupe Iliad. Le centre d’appels est un lieu de conflits sociaux importants, et de contestations diverses de la direction. Nous l’avions raconté dans cet article détaillant la façon dont Iliad se sépare très facilement de ses salariés jugés trop revendicatifs. Depuis, a également épinglé le groupe en septembre, et mis en lumière la gestion brutale qui règne chez Mobipel. En janvier dernier, a aussi révélé un rapport d'experts commandé par le comité d'entreprise de Mobipel, qui mettait crûment en lumière: entre juin 2014 et septembre 2017, les effectifs de ce centre ont été réduits de 60 %, passant de 711 à 287 salariés, notamment après, et sans aucun plan social officiel.

Le 27 février, encore, le syndicat SUD a annoncé qu’une salariée du centre d’appels a tenté de mettre fin à ses jours dans les locaux de l’entreprise. « La veille, une alerte avait pourtant été lancée par des représentants du personnel en CHSCT sur le mal-être au travail de l’équipe et sur cette personne en particulier. L’urgence d’une prise en compte était signalée », indiquait le syndicat.

Au cœur des conflits dans l’entreprise, on trouve le délégué syndical SUD Anousone Um. Remuant et procédurier, il est la bête noire de la direction depuis de longs mois. Il y a un an, l’inspection du travail a refusé son licenciement, voulu par l’entreprise, ainsi que celui d’une de ses collègues. Iliad a donc porté le dossier au niveau supérieur, au ministère du travail. Ce dernier n’a pas remis en cause la décision de l’inspection du travail, et les deux salariés sont donc toujours dans l’entreprise. Iliad a aussi connu une autre déconvenue, en justice : en janvier, la cour d’appel de Versailles a annulé le licenciement de Kamal E., un ancien manager de Mobipel, proche du syndicat SUD, qui avait été viré pendant un arrêt maladie en janvier 2016. L’entreprise a été condamnée à le réintégrer, à lui payer les salaires qu’il n’avait pas touchés pendant deux ans, et à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts.

Aujourd’hui, Anousone Um est inquiet. « La cession de notre centre à Comdata risque d’entraîner la perte des quelques acquis sociaux que nous avons obtenus, anticipe-t-il. Les salariés travaillant dans ce groupe ne s’y sentent pas toujours bien, et il est fréquent que lorsqu’il rachète une entreprise, Comdata cherche à dénoncer le maximum d’accords d’entreprises. Nous avons organisé une assemblée générale le 7 janvier, et les salariés de Mobipel ont été unanimes : si nous sommes rachetés, ils préfèrent démissionner. »

Lorsqu’elle est venue présenter la cession en comité d’entreprise, Angélique Gérard a dû s’expliquer longuement devant les salariés qui l’ont interpellée. « Les mots injustice, trahison, mensonge et dégoût ont été prononcés », indique le syndicaliste. Les relations avec son potentiel nouvel employeur s’annoncent déjà orageuses. Dans son interview sur le site En contact, le patron français de Comdata le cible déjà : « M. Um, que je ne connais pas, a un talent incontestable devant les caméras, sur YouTube et autres Twitter. Il devrait avoir l’ambition d’essayer de percer sans avoir besoin de mettre en scène sa détestation de Free, d’Iliad et de son dirigeant fondateur… car à la fin ce sont tous ceux dont il est censé défendre le travail qui sont ses faire-valoir et les premières victimes. »