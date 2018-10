La régulation des Gafam, un chantier débattu des deux côtés de l’Atlantique

Entre la volonté de protection des données personnelles mise en œuvre en Europe via le RGPD et esquissée en Californie, et celle de la lutte contre les fake news et tentatives variées de propagande et manipulations de l’opinion, c’est le troisième axe de la bataille contre la domination des Big Tech. La question d’un plus grand contrôle économique des géants du numérique, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft (les Gafam), fait désormais pleinement partie du débat public dans l'Union européenne et aux États-Unis, allant jusqu’à rallier Donald Trump et pousser certains à se demander s’il ne faut pas démanteler Facebook.