Le poids des entreprises zombies dans le recul de la productivité

Le ralentissement des progrès de la productivité, constaté peu ou prou dans l’ensemble des économies avancées depuis le début du troisième millénaire, procède d’une combinaison de facteurs et a fait l’objet d’hypothèses plus au moins populaires, comme la « stagnation séculaire » ou le boulet du cycle financier (lire ici). Dans deux études publiées cette année, des économistes de l’OCDE ont suivi la trace de suspects inhabituels, les entreprises zombies, ces morts-vivants de la scène économique dont la prolifération depuis le milieu des années 2000 immobilise un capital qui serait mieux employé ailleurs, empêche la croissance des « vivants » et gêne l’émergence de nouveaux acteurs. Le fonctionnement insuffisant de la destruction créatrice chère à Joseph Schumpeter expliquerait donc pour une part cette productivité médiocre et son impact sur la croissance potentielle.