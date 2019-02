Danone a accéléré le pas au quatrième trimestre, la rentabilité 2018 progresse

19 février 2019 Par Par Agence Reuters

Danone a publié mardi des résultats annuels en hausse malgré des vents contraires en Chine et au Maroc et a dit tabler sur une amélioration de ses ventes et de sa marge opérationnelle en 2019.