Comment Schneider Electric fait disjoncter la concurrence

Un vent de panique souffle chez Schneider Electric. À la suite de nos révélations concernant l’entente présumée des quatre géants français du matériel électrique, les sites de Schneider à Paris et Lyon ont été perquisitionnés le 6 septembre sur instruction de la juge Aude Buresi, en charge d’une vaste information judiciaire pour « entente illicite », « corruption », « faux et usage de faux », « abus de confiance », « abus de biens sociaux » et « blanchiment de fraude fiscale ».