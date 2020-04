Sur la piste des traitements, la guerre des brevets est déclarée

D’abord expérimenté contre Ebola, le remdesivir, un antiviral, ne s’est pas montré efficace. Mais contre le coronavirus SARS-CoV-2, il a déjà fait ses preuves in vitro. Alors qu’aucun traitement n’existe à ce jour, il est testé dans plusieurs essais cliniques en France et en Europe (dans le cadre de l'essai Discovery, en parallèle notamment de l'hydroxychloroquine), aux États-Unis comme en Chine. « Il n’y a pour l’instant qu’un seul médicament dont nous pensons qu’il pourrait avoir une réelle efficacité, et c’est le remdesivir », indiquait le sous-directeur général de l’OMS à la mi-mars.