Natixis, la banque de toutes les dérives

S’il faut trouver une banque française qui symbolise toutes les dérives de la finance, le choix est vite fait : c’est vers Natixis qu’il faut porter ses regards. Car si d’aventure on cherche l’exemple d’un établissement qui couvre d’or ses dirigeants, même quand ils ont essuyé de graves revers, avec des déficits colossaux à la clef, Natixis est l’exemple le plus caricatural. Si l’on cherche aussi une banque qui symbolise les tentatives de colonisation des sommets de l’État par la finance, c’est encore Natixis qui en est la plus magistrale illustration.