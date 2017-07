Blanchiment: 5 millions d’amende pour la Société générale

L'ACPR, l'autorité de contrôle de la banque et de l'assurance, a infligé à la Société générale une sanction pécuniaire de 5 millions d'euros assortie d'un blâme, pour des manquements dans sa lutte contre le blanchiment d'argent sale. « Ces sanctions répriment plusieurs insuffisances importantes, constatées lors d'un contrôle réalisé en 2015 du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France de cet établissement », a expliqué l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un communiqué.