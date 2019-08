La BCE privilégie un "paquet" de mesures face au ralentissement

22 août 2019 Par Par Agence Reuters

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont exprimé lors de leur réunion du mois dernier la crainte que la croissance soit encore plus faible que prévu et un "paquet" de mesures pourrait être plus efficace pour combattre le ralentissement qu'une série de mesures ponctuelles, montre le compte rendu des débats publié jeudi.