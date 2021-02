Malakoff Humanis condamné pour discrimination sexiste et syndicale

Une somme de 36 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier. 10 000 euros au titre du préjudice moral. Une revalorisation de la rémunération et un rappel de salaires, d’environ 20 000 euros, couvrant une période de plus de quatre ans. Le 28 janvier 2021, le groupe Malakoff Humanis a été condamné par la cour d’appel de Paris pour discrimination syndicale et sexiste envers une salariée.