La mairie de L'Haÿ-les-Roses précarise encore plus ses agents d'entretien

Certains travaillent pour la mairie de L’Haÿ-les-Roses depuis plus de 15 ans. Dans les écoles, tout le monde les connaît. La vingtaine de contractuels chargés du nettoyage des maternelles et primaires de cette commune d’Île-de-France, de la plonge ou de l'entretien des cantines ont pourtant reçu une mauvaise nouvelle au mois de janvier : par lettre recommandée, la mairie les informe que leurs tâches vont désormais être confiées à la société Renov’action propreté, et que leur contrat de 35 heures ne sera donc pas renouvelé.