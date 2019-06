New Look liquidé, les salariés dénoncent ceux qui les ont envoyés «dans le mur»

Sur les portants, il ne reste que quelques paires de chaussures, une poignée de robes et des hauts en quantité réduite, rassemblés sur sept portants à l’entrée du magasin. Dans les autres rayons, sur les deux étages de la boutique New Look de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, dans le XIIe arrondissement de Paris, il n’y a plus rien. Seulement des salariés déterminés, qui occupent le magasin 24 heures sur 24 depuis vendredi 21 juin.