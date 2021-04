Services à la personne: le groupe Destia accusé de spolier ses salariés

Heures de travail non rémunérées, heures supplémentaires non majorées, avenants aux contrats antidatés. Plus d’une dizaine de salarié·e·s du groupe Destia, spécialisé dans les services à la personne, témoignent de pratiques dont pâtissent des auxiliaires de vie et assistantes ménagères, déjà précaires. Le groupe dément certaines accusations.