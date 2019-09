Les droits voisins «créent une nouvelle dépendance» à Google

La transposition dans le droit français de la directive européenne sur le droit d’auteur, adoptée au mois d’avril, était passée un peu inaperçue, au cœur de l’été, le 24 juillet. La loi entrera en vigueur le 24 octobre et pourrait changer la façon dont les articles de presse apparaissent dans Google. C’est du moins ce que Google a annoncé mercredi. Sous un titre provocateur, « Comment nous respectons le droit d’auteur », le moteur de recherche, qui avait combattu la directive avec acharnement, a fait connaître aux éditeurs – et au ministre de la culture, Franck Riester –, la façon dont il compte appliquer sa version française. Et déclenché une vaste bronca.