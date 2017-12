Le RSI est supprimé, pas les problèmes qu’il pose

C’était une promesse de campagne qu’il fallait tenir, à tout prix. Le 31 décembre, le RSI disparaîtra corps et biens. Le Régime social des indépendants était depuis 2008 la caisse unique qui assurait toutes les prestations sociales (prestations maladie et retraite, mais aussi recouvrement des cotisations) des artisans, des commerçants, des professions libérales et des micro-entrepreneurs français, ainsi que celles de leurs ayants droit. Soit plus de 6,5 millions de Français, dont 2 millions de retraités.