Après le fiasco, le repreneur de Whirlpool refuse d’être un «bouc émissaire»

Un an après la reprise de l’emblématique usine Whirlpool d’Amiens, le projet de WN, soutenu par la Région et par l'État, a été liquidé par le tribunal de commerce. Son architecte, l’entrepreneur local Nicolas Decayeux, est mis en cause par un audit qu’a commandé le gouvernement. Il préfère s’étonner d’avoir perdu tout soutien politique deux jours après les élections européennes.