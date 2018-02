Cannabis thérapeutique: «Il n’est pas question de stigmatiser les patients»

Le médecin psychiatre Nicolas Authier, chef du service de pharmacologie médicale et de la douleur du CHU de Clermont-Ferrand, préside la commission des stupéfiants et psychotropes de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Cette commission délivre des avis sur les substances psychotropes, qu’elles soient légales ou non. Elle est notamment consultée pour le classement de nouveaux produits apparaissant sur le marché.