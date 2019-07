Saint-Nazaire: les lanceurs d’alerte exclus de la majorité municipale

C’est peu dire que les trois « sages » envoyés par le Parti socialiste débarquent en terrain miné. Lundi, la sénatrice et ancienne ministre des droits des femmes Laurence Rossignol, la secrétaire nationale chargée de l’égalité Cécilia Gondard et Michel Debout, médecin consultant sur les questions de risques psychosociaux et de violences au travail, sont arrivés à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) pour une série d’entretiens avec des responsables socialistes.