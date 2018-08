Face à l’urgence climatique, les militants d’Alternatiba veulent construire des alternatives par le bas

« Le défi climatique […] se joue maintenant, [il] se gagne ou se perd dans les 10 à 15 ans qui viennent. Contrairement à d'autres combats, l'Histoire ne nous permettra pas de rejouer cette partie-là. » Toute l’urgence du combat lancé par Alternatiba il y a cinq ans se résume dans ces quelques phrases. Une urgence qui conditionne les méthodes terriblement rigoureuses d’un mouvement conscient de s’être engagé dans la mère de toutes les batailles : la lutte contre le changement climatique. « On veut soulever des montagnes, explique Jon Palais, 39 ans, un des fondateurs. Si on avait 400 ans pour relever ce défi, on irait mollo, mais ce n’est pas le cas. Nous devons changer le système maintenant. »