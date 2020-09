Au procès des attentats de janvier 2015, les principaux complices feront défaut

Bien sûr, il ne faut jamais préjuger de l’oralité des débats. Peut-être émergeront une nouvelle pièce du puzzle, une part de vérité, un élément de compréhension. Mais le procès des attentats de janvier 2015, qui s’ouvre mercredi 2 septembre et doit s’étirer jusqu’au 10 novembre, s’annonce frustrant. Douloureusement frustrant pour les quelque deux cents parties civiles représentant différents proches des dix-sept personnes assassinées entre le 7 et le 9 janvier à Paris, Montrouge et Vincennes.