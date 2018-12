Le cou emmitouflé dans un keffieh, quelques militants ont floqué leur « gilet jaune » d’un marteau et d’une faucille rouge. Une bonne dizaine d’autres y arborent le logo du DAL, pour Droit au logement. Il est 12 h 30 samedi 1er décembre, en haut de la Prairie des filtres, le long de la Garonne, et environ 300 manifestants s’apprêtent à partir en manifestation pacifique, sur un parcours non déclaré auprès des autorités. Un motard passe, « gilet jaune » et drapeau des Confédérés accroché à la selle.