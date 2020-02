Airbus paye 3,6 milliards d’euros pour solder douze ans de «corruption massive»

C’était l’audience de tous les records. Pour solder la plus grosse affaire de corruption que l’Europe ait connue, des tribunaux français, britannique et américain ont validé vendredi trois transactions pénales qui éteignent les poursuites contre Airbus, moyennant le paiement de 3,6 milliards d’euros d’amende, dont 2,083 milliards d’euros à la France, 984 millions au Royaume-Uni et 526 millions aux États-Unis.