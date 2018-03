Dans le Gard, Olivier Faure tente de ranimer un PS aux abois

Nîmes (Gard), envoyé spécial.– Ne dites pas à l'entourage d’Olivier Faure, député de Seine-et-Marne, président du groupe socialiste à l’Assemblée et candidat au poste de premier secrétaire du PS, qu’il est le favori de cette élection. On vous répondra que « les favoris, ces derniers temps, ont tendance à passer un sale quart d’heure dans les urnes ». « On est tous des challengers, car on est dans un parti qui a fait 6,36 % », répond quant à lui l’intéressé.