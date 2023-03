Entre les médecins libéraux et le gouvernement, le dialogue est rompu

L’échecL’échec des négociations conventionnelles entre les médecins libéraux et l’assurance-maladie est complet : tous les syndicats représentatifs ont rejeté l’accord mis sur la table le 21 février, et qui devait être signé au plus tard le 28. Les deux principaux syndicats – Avenir Spé-Le Bloc pour les spécialistes et MG-France chez les généralistes – ont voté tous deux « à l’unanimité » contre les propositions de l’assurance-maladie.